Lookman perdeu pênalti que freou possível reação da Atalanta na Liga dos CampeõesIsabella Bonotto / AFP

Publicado 22/02/2025 17:36



Gian Piero Gasperini, técnico da Atalanta, aproveitou a entrevista coletiva deste sábado (22) para se desculpar com o atacante Ademola Lookman . O italiano afirmou que não "teve a intenção" de ser ofensivo com suas críticas ao jogador.

"O que eu disse teve um grande impacto depois do jogo e não tive a intenção de que meu comentário fosse ofensivo. Não é algo contra ele. Ele teve impacto extraordinário contra o Club Brugge", disse Gasperini.

Entenda a polêmica

Lookman perdeu um pênalti decisivo no duelo com Club Brugge, da Bélgica, pela Liga dos Campeões. No final, a Atalanta acabou por ser eliminada e, após o apito final, Gasperini questionou a escolha do jogador para a cobrança. "O pênalti não deveria ter sido batido por Lookman. Ele é um dos piores cobradores que já vi, até mesmo nos treinos tem um percentual muito baixo".