Casemiro não escapou das críticas após o empate em 2 a 2 do United contra o Everton neste sábado (22)Reprodução / Instagram @casemiro

Publicado 22/02/2025 15:06

Inglaterra - O tropeço do Manchester United diante do Everton, pelo Campeonato Inglês , neste sábado (22) rendeu novas críticas ao elenco, e Casemiro voltou a ser um dos alvos. O brasileiro foi eleito como um dos "piores em campo" pelo jornal 'Manchester Evening News'.

"Ele mal conseguiu acompanhar o ritmo da partida e errou passes de forma assustadora", analisou o veículo, que deu nota 4 pela atuação do volante.

No entanto, para "alívio" de Casemiro, ele não foi o único a ser atacado. O zagueiro De Ligt e o atacante Hojlund também foram criticados. O último, inclusive, foi o atleta com a avaliação mais negativa do time - nota 1.

Lenda do United também não gostou

Rio Ferdinand, lendário zagueiro dos Red Devils, foi mais um a comentar sobre o desempenho de Casemiro. Segundo ele, o jogador esteve "sem desejo, sem urgência" em campo e classificou sua atuação como "constrangedora".

Situação complicada

O Manchester United chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória. Na tabela, a equipe comandada por Ruben Amorim é somente o 15º, com 30 pontos.