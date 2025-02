Auxiliar de Diniz conversa para assumir clube da Série B do Brasileirão | Esporte | O Dia

[an error occurred while processing the directive] 7 7.68 9.07 10.62c0 .18.011.358.026.535h17.737a6.3 6.3 0 0 0 .024-.535c0-2.94-1.811-5.502-4.494-6.862zm-8.511 4.25a.867.867 0 0 1-.854-.881c0-.489.382-.88.854-.88.474 0 .853.391.853.88a.867.867 0 0 1-.853.88zm8.222 0a.867.867 0 0 1-.853-.881c0-.489.382-.88.853-.88.473 0 .853.391.853.88 0 .488-.38.88-.853.88zM6.31 11.68c1.05 0 1.907.888 1.909 1.971v8.582c0 1.084-.857 1.972-1.907 1.972h-.084c-1.05 0-1.907-.885-1.907-1.972V13.65c0-1.083.857-1.971 1.907-1.971h.082zm2.824 13.877v-13.55H26.8v13.55c0 .997-.788 1.809-1.751 1.809h-1.874v4.635c0 1.087-.857 1.974-1.909 1.974h-.08c-1.048 0-1.91-.885-1.91-1.974v-4.635h-2.618v4.635c0 1.087-.858 1.974-1.91 1.974h-.082c-1.048 0-1.907-.885-1.907-1.974v-4.635h-1.873c-.964 0-1.753-.812-1.753-1.809zm20.61-13.877c1.05 0 1.908.888 1.908 1.971v8.582c0 1.084-.855 1.972-1.907 1.972h-.08c-1.05 0-1.91-.885-1.91-1.972V13.65c0-1.083.859-1.971 1.91-1.971h.078z"/>

Disponível noGoogle Play

Disponível noApp Store