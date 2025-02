Gabigol em ação na eliminação do Cruzeiro para o América-MG - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gabigol em ação na eliminação do Cruzeiro para o América-MGGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 22/02/2025 19:23

Veja o vídeo abaixo! Belo Horizonte - Um dia para se esquecer por parte do atacante Gabigol. O ex-jogador do Flamengo viu sua equipe, o Cruzeiro, ser eliminada nos pênaltis pelo América-MG na semifinal do Campeonato Mineiro em duelo marcado por duas oportunidades incríveis desperdiçadas já na segunda etapa. O camisa nove perdeu duas vezes sem a presença do goleiro à sua frente.

A partida estava empatada em 1 a 1 aos 32 do segundo tempo. As duas chances foram seguidas, no mesmo lance. O duelo terminou com o mesmo placar após o Coelho perder pênalti aos 51 minutos e foi decidido nos tiros livres da marca penal.

Nas cobranças, Gabigol deixou o ele em batida que arrancou suspiro dos torcedores - a bola tocou na trave antes de entrar. O América, no entanto, levou a melhor por 4 a 2 e avançou à final, aguardando agora por Atlético-MG ou Tombense. Na ida, vitória do Galo por 2 a 0.

Veja as chances perdidas por Gabigol: