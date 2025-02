Alexander Ceferin é o atual presidente da Uefa - AFP

Publicado 24/02/2025 20:59

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, voltou a defender o novo formato da Liga dos Campeões, adotado na temporada 2024/25. Segundo o dirigente, o modelo tem sido um sucesso de audiência. Além disso, ele abordou as críticas ao calendário europeu e apoiou a escolha de Rodri como vencedor da Bola de Ouro de 2024, prêmio que deu ao espanhol o posto de melhor jogador do mundo.

"Só ouvi respostas positivas. Calculo que 99% das pessoas estão agora satisfeitas com a renovação da Liga dos Campeões. A competição é ainda mais imprevisível do que antes, ninguém sabia até ao último momento se iria se qualificar. É um sucesso perfeito, e as audiências da Liga dos Campeões são excelentes", disse Ceferin, em entrevista ao jornal "Delo", da Eslovênia.



No lugar da fase de grupos com 32 equipes, a primeira fase da Liga dos Campeões de 24/25 funcionou como um campeonato de pontos corridos, com 36 times, que disputaram oito partidas contra adversários definidos por sorteio, totalizando 18 jogos por rodada. Outra novidade foi a inclusão de um playoff antes das oitavas de final.



"Todas as três competições, incluindo a Liga Europa e a Conference League, são um sucesso. Os patrocinadores estão encantados com a participação de times menores. Agora todo mundo quer embarcar e investir mais nas competições da Uefa, e isso vale também para as emissoras que transmitem", comentou.



Ceferin também abordou as críticas à Uefa e à Fifa sobre o grande número de partidas no calendário europeu. Para o dirigente, as reclamações vêm principalmente dos jogadores mais bem pagos, e que esse volume de jogos é necessário para sustentar elencos de alto custo.



"O calendário está completamente cheio, não há espaço para mais competições, os jogadores estão todos ocupados jogando, talvez demais. Mas na realidade são só os atletas mais bem pagos que reclamam. A situação é complexa: clubes precisam de mais jogos para pagar jogadores e técnicos. Se houver menos partidas, não vai ser sustentável", explicou.

Por fim, o presidente da Uefa acredita que o volante Rodri, do Manchester City, mereceu vencer a Bola de Ouro 2024. Premiação que foi bastante criticada por não ter Vinicius Junior como ganhador.



"Absolutamente. Rodri foi a alma da seleção da Espanha que conquistou a Eurocopa, e a alma do Manchester City, que venceu praticamente tudo nos últimos anos. Cerca de 100 jornalistas votaram, e ele conseguiu um número grande", opinou Ceferin.