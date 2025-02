Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique - Alexandra Beier / AFP

Técnico do Bayern de Munique, da Alemanha, Vincent Kompany mostrou estar ansioso para enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, na fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025 . O comandante falou sobre o torneio em entrevista à Fifa e fez questão de citar o clube argentino.

"Sempre difícil imaginar a competição inteira quando é a primeira vez que participamos, mas se eu puder citar algo, seria jogar uma partida competitiva contra o Boca Juniors como parte de um torneio maior, e não apenas uma competição de dois ou três jogos, mas uma competição de verdade", iniciou o treinador.

"Acho que isso, por si só, já é emocionante: ver algumas das melhores torcidas do mundo, a nossa e a deles. E alguns dos clubes mais tradicionalmente bem-sucedidos do mundo se enfrentando. Acho que haverá muita expectativa em torno desse jogo", projetou.

Kompany reforçou que o embate tende a ser um "grande momento do futebol". Porém, antes de focar no Mundial, o Bayern tem outras preocupações: a Liga dos Campeões, onde está nas oitavas de final, e a Bundesliga, que lidera com folga.



"Tem sido uma temporada bastante especial. Temos o novo formato da Liga dos Campeões e a próxima competição, que é o Mundial de Clubes. Cada troféu é importante. Então, quando chegarmos lá, será uma prioridade", garantiu.