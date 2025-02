Isaque e Riquelme receberam oportunidades no Carioca - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/02/2025 17:49

Rio - O Fluminense encaminhou a renovação com o meia Isaque, revelação de Xerém que teve trajetória vitoriosa nas categorias de base. Segundo o "ge", o jovem, que completa 18 anos nesta segunda-feira (24), ampliou seu vínculo com o Tricolor por cinco temporadas e agora tem multa de 60 milhões de euros (cerca de R$ 357 milhões).

Antes, Isaque tinha contrato com o Flu até março de 2028, com multa de 50 milhões de euros (cerca R$ 300 milhões). Desde o fim de 2024, o garoto está integrado aos profissionais.

Riquelme na fila

Outro garoto que pode renovar seu contrato em breve é Riquelme Felipe, que completará 18 anos em março. O Tricolor já iniciou conversas para ampliar o vínculo do atacante, que vem se destacando no time de Mano Menezes neste início de temporada.

Isaque e Riquelme fazem parte da "Esquadrilha 07", geração que conquistou os títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro sub-17 no ano passado.