Isac Martins teve o contrato de empréstimo ao Fluminense renovadoDivulgação/Fluminense

Publicado 24/02/2025 22:50

Fluminense renovou o empréstimo do meia Isac Martins, de 19 anos, que integrou grupo alternativo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca sob comando de Marcão. O novo contrato do jovem tem duração até o final de janeiro de 2026.

Isac Martins foi mais um dos jovens que tinham contrato perto do fim e que permaneceu no Tricolor. Ele se junta ao goleiro Luiz Felipe e ao meia Natan. Os goleiros Diego Fernandes e João Inácio, no entanto, não tiveram seus vínculos renovados. As informações são do "GE".



O meia chegou ao Fluminense após destaque pelo SKA Brasil na Copinha de 2023, marcando três gols em cinco jogos. Inicialmente, o clube alinhou a contratação do meia por empréstimo até janeiro de 2025, com opção de compra. A opção foi por renovar o empréstimo por mais um ano.