Volta Redonda venceu o Fluminense por 1 a 0 na Taça Guanabara de 2025Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/02/2025 08:00 | Atualizado 24/02/2025 08:30

Rio - O Fluminense surpreendeu e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca de 2025. O Tricolor, que chegou a ficar entre os últimos colocados, sobreviveu a sequência de clássicos e venceu Nova Iguaçu e Bangu nas últimas duas rodadas para avançar para a fase final do estadual. Para chegar à decisão pela quarta vez em cinco anos, precisará superar o Volta Redonda.

O Volta Redonda é um velho conhecido do Fluminense. O confronto, inclusive, já decidiu o Carioca em 2005. Desde a mudança do formato do estadual em 2021, será a segunda vez que os rivais se enfrentam na semifinal. Em 2023, o Tricolor chegou como campeão da Taça Guanabara, além da vantagem do empate e o direito de decidir em casa, algo que não terá a favor desta vez.

Na semifinal de 2023, o Fluminense soube usar as vantagens. Apesar da derrota por 2 a 1 na partida de ida, no Raulino de Oliveira, conseguiu reverter a situação na volta com uma goleada por 7 a 0, no Maracanã. Na época, o Tricolor garantiu vaga na decisão contra o Flamengo, onde conquistaria o bicampeonato estadual com uma goleada por 4 a 1, na partida de volta.

O Volta Redonda tem sido uma pedra no sapato do Fluminense. Nos últimos dez jogos, foram quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Já nos últimos cinco encontros, foram três vitórias do Voltaço — todas no Raulino de Oliveira. Em 2025, o Aurinegro do Vale venceu o Tricolor das Laranjeiras por 1 a 0, pela segunda rodada da Taça Guanabara.