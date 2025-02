Neymar anotou um gol e duas assistências pelo Santos no último domingo (23) - Raul Baretta / Santos

Publicado 24/02/2025 16:37

São Paulo - O gol olímpico de Neymar chamou a atenção da imprensa internacional. O craque fez a pintura na vitória do Peixe sobre a Inter de Limeira por 3 a 0, no último domingo (23), pelo Campeonato Paulista.

Na Espanha, o jornal 'Marca' classificou como "30 minutos de sonho" o gol e as duas assistências do camisa 10 no duelo com a Inter de Limeira. Já o 'As' disse que Neymar está "se divertindo" e que ele deu "uma aula magistral", mesmo estando longe de "oferecer sua melhor versão".

O veículo francês 'Le Parisien', por sua vez, destacou a atuação do jogador como "show espetacular", enquanto o períodico 'TyC Sports', da Argentina, escreveu que ele "esfregou a lâmpada" com o gol.

O brilhantismo de Neymar ajudou o Santos a garantir uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Peixe foi o líder do Grupo B, com 18 pontos, e enfrentará o Red Bull Bragantino no mata-mata da competição.