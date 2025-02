Vitor Roque soma sete gols em 33 jogos pelo Real Betis - Divulgação

Vitor Roque soma sete gols em 33 jogos pelo Real BetisDivulgação

Publicado 24/02/2025 16:03 | Atualizado 24/02/2025 16:08

Atacante do Real Betis, Vitor Roque esteve próximo de retornar ao futebol brasileiro para esta temporada . O Palmeiras chegou a um acordo com o Barcelona pelo atleta, mas, por questões burocráticas, não teve autorização da LaLiga para prosseguir com as tratativas. As informações são do jornalista espanhol Gerard Romero.

Leia mais: Benzema rebate CR7 e coloca brasileiro como o 'melhor da história'



Segundo protocolo da entidade, o brasileiro, que está emprestado até o meio do ano, precisaria ser devolvido ao Barça para concretizar a rescisão de contrato. No entanto, a janela espanhola está fechada neste momento. Segundo protocolo da entidade, o brasileiro, que está emprestado até o meio do ano, precisaria ser devolvido ao Barça para concretizar a rescisão de contrato. No entanto, a janela espanhola está fechada neste momento.

O Verdão buscava um empréstimo do centroavante através do Real Betis, mas o clube não tem o direito de reemprestá-lo. Por lá, soma sete gols em 33 jogos.

Leia mais: Neymar reforça desejo de ser convocado para a seleção brasileira

No futebol brasileiro, Vitor Roque surgiu no Cruzeiro e foi negociado com o Athletico-PR. No Furacão, balançou as redes 28 vezes e deu 11 assistências em 86 partidas disputadas. Na sequência, foi negociado com o Barcelona, mas não conseguiu se firmar.