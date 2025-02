Olaria se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil - Divulgação/Olaria

Publicado 24/02/2025 21:48

Rio - Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil após eliminar o ABC em Moça Bonita com vitória por 1 a 0, o Olaria vive a expectativa pela premiação da CBF. O clube da zona norte carioca corre risco de não receber a quantia de R$ 1,83 milhão respectiva à participação e classificação na competição mata-mata.

O Olaria vê situação complicada para ter a verba em caixa. O clube tem dívida ativa de R$ 5.665.165,38. Parte do valor é referente a débitos com a Previdência e FGTS de funcionários em outras gestões anteriores.

Em 2024, ano da primeira participação na Copa do Brasil do time da Rua Bariri, a premiação de R$ 750 mil reais foi penhorada para quitar débitos com credores após ação na Justiça. Nos bastidores há movimentação para viabilização da entrada do dinheiro nos cofres.

Na atual temporada, o Olaria disputa, além da Copa do Brasil, a Segundona do Campeonato Carioca e a Copa Rio. A premiação é extremamente importante devido ao custo mensal de aproximadamente R$ 150 mil com salários de jogadores e demais funcionários.