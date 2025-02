Torcedores foram afetados pelo gás de pimenta dentro do estádio de Moça Bonita - Reprodução/Sportv

Torcedores foram afetados pelo gás de pimenta dentro do estádio de Moça BonitaReprodução/Sportv

Publicado 20/02/2025 22:15

Rio - O Olaria venceu por 1 a 0 o ABC-RN, na noite desta quinta-feira (20), no estádio de Moça Bonita, em Bangu, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil pela primeira vez na história. O gol da classificação foi marcado por Wesley Manga, aos 33 minutos do primeiro tempo. O time da Rua Bariri vai encarar agora o Brusque (SC), que eliminou o Trem (AP) ao venceu por 2 a 0.

Com a classificação inédita, o Olaria embolsa um prêmio de R$ 1,83 milhão.

O jogo, no entanto, ficou marcado pela violência. Por aproximadamente sete minutos ficou interrompido por causa do uso do gás de pimenta. A polícia teve de agir para separar uma briga entre torcidas no entorno do estádio de Moça Bonita.

Alguns torcedores passaram mal, enquanto alguns jogadores se protegiam com a camisa no rosto. Não houve registro de atendimento médico.