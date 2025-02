Ney Franco estava no ABC desde novembro de 2024 - Renne Carvalho/ABC F.C.

Ney Franco estava no ABC desde novembro de 2024Renne Carvalho/ABC F.C.

Publicado 24/02/2025 12:36

Rio Grande do Norte - Ney Franco não é mais o técnico do ABC. O clube potiguar anunciou a decisão nesta segunda-feira (24), quatro dias após o time perder para o Olaria por 1 a 0 e ser eliminado da Copa do Brasil.

O ABC Futebol Clube comunica que Ney Franco não é mais o treinador abecedista para a sequência da temporada 2025. Junto com o comandante, o auxiliar técnico Cristiano Bassoli também deixa o Alvinegro.

A partir de agora, a diretoria já trabalha para contratar um novo treinador para a reta final do Campeonato Potiguar e a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O ABC Futebol Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso para a sequência de suas carreiras.

Ney Franco estava no ABC desde novembro de 2024 e comandou a equipe em nove partidas. No período, foram cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Além da queda na Copa do Brasil, o ABC também foi eliminado precocemente na Copa do Nordeste. Depois do empate sem gols no tempo regulamentar, a equipe potiguar perdeu por 5 a 4 nos pênaltis para o Maracanã (CE) e se despediu da competição ainda na fase preliminar.