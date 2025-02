Jogador acertou soco no adversário durante jogo no Uruguai - Reprodução

Publicado 24/02/2025 11:20 | Atualizado 24/02/2025 11:22

Rio - A vitória do Paysandú Interior sobre o Soriano Capital pela partida de ida da final regional da Copa Nacional de Seleções do Uruguai, neste domingo (23), ficou marcada por cenas lamentáveis. Um jogador acertou o rival com um soco e foi expulso imediatamente após a confusão.

O responsável pelo soco foi Mario González, do Soriano Capital, que iniciou a confusão. Em seguida, Enzo Echeveste, do Paysandú Interior, chegou para tentar acalmar a situação, mas levou um soco no rosto e foi nocauteado. A confusão foi contida, e González foi expulso.

Pela final da Liga Interior Uruguaia, Mario González meteu um cruzado no adversário Soriano Capital.



Era a partida entre Paysandú Interior x Soriano Capitalpic.twitter.com/jaZGmOhvDb — (@DoentesPFutebol) February 24, 2025

A Copa Nacional de Seleções é organizada pela OFI (Organização de Futebol do Interior), uma entidade responsável por desenvolver o futebol no interior do Uruguai. O torneio é disputado por seleções de cada província do Uruguai, exceto da capital Montevidéu, divididas entre capital e interior.

Apesar de sofrer um nocaute, Enzo Echeveste deixou o campo vitorioso, já que o Paysandú Interior venceu o Soriano Capital por 1 a 0. O jogo de volta acontece na próxima sexta-feira (28).