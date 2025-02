João Fonseca no Rio Open - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 24/02/2025 10:00 | Atualizado 24/02/2025 10:01

Rio - João Fonseca caiu no ranking da ATP após a eliminação na primeira rodada do Rio Open. O brasileiro, de 18 anos, foi derrotado pelo francês Alexander Muller, que terminou vice-campeão, e perdeu dez posições. Apesar disso, segue ainda como o melhor tenista do Brasil, em 78º lugar.

Após a conquistado título do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca chegou a subir para o 68º lugar. Porém, a eliminação precoce no ATP 500 do Rio de Janeiro custou dez posições no ranking, já que não conseguiu defender os 100 pontos conquistados na campanha do ano passado.

João Fonseca é o melhor tenista brasileiro no ranking da ATP. Thiago Wild, que também caiu na estreia, é o segundo melhor, em 86º lugar. Já Thiago Monteiro saiu do top 100 após a eliminação para o taiwanês Tseng Chun-hsin, na segunda rodada do Rio Open.

Apesar da eliminação na semifinal, o alemão Alexander Zverev segue em segundo lugar no ranking, atrás do italiano Jannik Sinner. O espanhol Carlos Alcaraz, o americano Taylor Fritz e o norueguês Casper Ruud completam o top 5 do ranking da ATP.

Promessa do tênis brasileiro, João Fonseca volta a quadra em março, nos Estados Unidos. O tenista está confirmado em Indian Wells, na Califórnia, e nos Masters 1000 de Miami, na Flórida.