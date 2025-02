Felipe Melo - Lucas Merçon / Fluminense FC

Felipe MeloLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 24/02/2025 19:51

Rio -, Felipe Melo fará sua estreia na nova função nesta terça-feira (24). O ex-zagueiro do Fluminense, que, participará do "Seleção SporTV", programa comandado por André Rizek no canal por assinatura, a partir das 13h (de Brasília).