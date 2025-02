Moise Kean chegou à Fiorentina, vindo da Juventus, por 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) - Divulgação / Fiorentina

Publicado 24/02/2025 18:48

O atacante da Fiorentina, Moise Kean, deixou o hospital e está fora de perigo depois de desmaiar em campo em consequência de uma pancada na cabeça durante a derrota de 1 a 0 para o Verona, no domingo, informou nesta segunda-feira (24) a 'Viola'.

"A Fiorentina confirma que Moise Kean deixou o hospital de Verona à noite e regressou a Florença", explicou o clube nesta segunda num comunicado publicado em seu site."Todos os exames médicos e diagnósticos deram negativo", acrescentou o clube italiano.O atacante de 24 anos teve que ser retirado no segundo tempo após desmaiar minutos após sofrer a pancada na cabeça.Depois de ter sido contratado junto à Juventus no verão passado por 13 milhões de euros (cerca de R$ 77,5 milhões pela cotação atual), Kean marcou 19 gols em todas as competições nesta temporada pela Fiorentina.