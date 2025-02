Ameaça contra jogadores do Cruzeiro - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/02/2025 11:50

Minas Gerais - Nesta segunda-feira (24), o Cruzeiro repudiou as ameaças contra os laterais Marlon e William e o meia Matheus Pereira e informou que acionou as forças de segurança "para que todas as providências sejam tomadas". Bonecos que faziam alusão aos três foram pendurados em um viaduto em Belo Horizonte.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram três bonecos vestidos com camisas que levam o nome dos jogadores. Eles estão sem cabeça e com outros membros do corpo espalhados.

A Raposa também condenou os ataques a Matheus Mendes, do América-MG. Por meio das redes sociais, um torcedor enviou mensagens de ódio para atacar a família do goleiro.

Veja a nota do Cruzeiro:

O Cruzeiro repudia veementemente e lamenta episódios de ataque às vidas de alguns de seus atletas, ocorridos na última noite. O clube acionou as forças de segurança para que todas as providências sejam tomadas a respeito desse assunto.



O Cruzeiro condena também os atos de ameaças ao goleiro Matheus Mendes, do América, ocorridos após o confronto desse fim de semana.



Episódios como esses só escancaram o quanto precisamos evoluir enquanto sociedade. O clube entende e acata as cobranças e críticas, mas que elas possam permanecer no âmbito esportivo e jamais sejam ataques, ameaças ou ofensas independentemente da equipe ou clube.

— Cruzeiro (@Cruzeiro) February 24, 2025

As duas situações vieram à tona após a eliminação do Cruzeiro. O América-MG venceu a Raposa nos pênaltis por 4 a 2, no último sábado (22), e avançou à final do Campeonato Mineiro.

Os laterais Marlon e William desperdiçaram as cobranças. Já Matheus Pereira quase se transferiu para o Zenit (RUS), mas o negócio não aconteceu, e ele ficou de fora da partida.