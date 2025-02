Vitor Roque defende o Betis - Divulgação / Betis

Rio - Vitor Roque está perto de retornar ao futebol brasileiro. O Palmeiras avançou nas conversas com o Real Betis, da Espanha, para contratar o jogador, mas corre contra o tempo para registrá-lo até a próxima sexta-feira (28), quando fecha a janela de transferências do Brasil, segundo o "ge".

O atacante, de 19 anos, pertence ao Barcelona e foi emprestado para o Real Betis. O negócio é complexo, já que a janela de transferências da Espanha está fechada e não teria como Vitor Roque retornar para a equipe catalã para, em seguida, transferi-lo para o Palmeiras.

Portanto, a negociação deve precisar passar por um empréstimo através do Real Betis inicialmente. Vitor Roque jogou contra o Getafe, no último domingo (23), pelo Campeonato Espanhol, e foi visto descendo do ônibus conversando com o diretor esportivo do clube, Manu Fajardo, até a entrada do estádio.

O empresário do atleta, André Cury, esteve pessoalmente na Espanha nos últimos dias tratando do negócio. Vitor Roque seria a sexta contratação do Palmeiras para 2025. O atacante soma 33 jogos, sete gols e duas assistências na temporada 2024/25.

Vitor Roque foi emprestado pelo Barcelona após ficar fora dos planos do técnico Xavi Hernández, que não ficou no cargo para a temporada 2024/25. No Barça, fez 16 jogos e apenas dois gols, e não convenceu. O jovem foi emprestado por uma temporada, mas ainda parece fora dos planos do clube catalão.

No futebol brasileiro, Vitor Roque surgiu no Cruzeiro e foi negociado com o Athletico-PR. No Furacão, fez 28 gols e 11 assistências em 86 jogos disputados. Ele integrou o time que foi vice-campeão da Libertadores de 2022, diante do Flamengo.