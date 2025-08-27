Gianni Infantino, atual presidente da FifaAFP
Fifa ameaça suspender a Índia do futebol internacional; entenda
Seleção e clubes do país podem ser excluídos de todas as competições em breve
Vasco prepara nova oferta por ex-zagueiro do Atlético-MG
Primeira investida do time carioca foi recusada pelo Pumas
Matheus Montenegro é escolhido como candidato da situação para presidência do Fluminense
Ricardo Tenório será o vice da chapa, que irá concorrer para a sucessão de Mário Bittencourt
Galvão critica ausência de Pedro na Seleção após goleada histórica do Flamengo
Narrador questionou Carlo Ancelotti durante programa na Band
City barra, e Savinho não deve mais se transferir ao Tottenham
Citzens não possuem a intenção de vender o brasileiro, nem mesmo diante de uma oferta superior a 70 milhões de euros (R$ 441,3 milhões)
Vídeo! Andrés Gómez exalta o Vasco: 'Representa a liberdade, os valores e a paixão'
Colombiano explicou a escolha pelo Cruz-Maltino e revelou as expectativas para a temporada
