Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - AFP

Publicado 27/08/2025 15:34

A Fifa e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) ameaçaram a Federação de Futebol da Índia (AIFF) com a exclusão da seleção nacional e dos clubes do país de todas as competições caso não recebam seu novo estatuto até o dia 30 de outubro.

Em uma carta dirigida ao presidente da AIFF, Kalyan Chaubey, Fifa e AFC manifestaram "profunda preocupação" pela incapacidade da federação de elaborar e adotar esse novo texto.

"O não cumprimento desse cronograma não nos deixará outra alternativa a não ser submeter a questão à Fifa", lê-se na carta, à qual a AFP teve acesso.

"A AIFF deve considerar esta mensagem como vinculativa e exigir seu cumprimento imediato para preservar seus direitos como membro da Fifa e da AFC", acrescenta o texto.

O novo estatuto da AIFF é o centro de um processo aberto em 2017 que ainda corre no Supremo Tribunal da Índia.

Em 2022, a federação do país já havia sido suspensa por tráfico de influência.

Essa punição, no entanto, foi retirada dias depois, após a decisão da AIFF de organizar eleições para sua presidência, nas quais Kalyan Chaubey foi o vencedor.

A ameaça da Fifa ocorre enquanto a edição 2025/2026 da principal competição do país, a Superliga da Índia (ISL), foi adiada devido a divergências econômicas entre a AIFF e o gestor privado do campeonato.