Aderbal Lana, aos 78 anos, pode se tornar o treinador em atividade mais velho no BrasilJoão Normando / AMFC
Após 20 anos, técnico mais velho do Brasil pode retornar à Série B
Treinador de 78 anos deve assumir o Amazonas para evitar o rebaixamento para a Série C
Após 20 anos, técnico mais velho do Brasil pode retornar à Série B
Treinador de 78 anos deve assumir o Amazonas para evitar o rebaixamento para a Série C
Sessões do STJD são adiadas, e Bruno Henrique não será mais julgado na quinta-feira
Julgamento dos recursos no Pleno aconteceria a partir das 10h
Léo Ortiz relembra oferta do futebol alemão e explica 'fico' no Flamengo: 'Grandes títulos'
Zagueiro, de 29 anos, é peça fundamental no Flamengo
Ídolo, Jefferson analisa momento do Botafogo: 'Precisa ter uma identidade'
Ex-goleiro também falou sobre o futuro e não descartou trabalhar no Glorioso
Treinador do Chelsea afirma que Cucurella teria vaga na seleção brasileira
Jogador, de 27 anos, atua nos Blues desde 2022
Memphis volta a treinar no Corinthians após ficar 'preso' no Rio na terça
Atacante holandês perdeu o treino do dia anterior por não conseguir voltar a São Paulo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.