Aderbal Lana, aos 78 anos, pode se tornar o treinador em atividade mais velho no Brasil - João Normando / AMFC

Publicado 29/10/2025 18:13

Manaus - Aos 78 anos, o treinador Aderbal Lana deve assumir o Amazonas na reta final da Série B. Faltando quatro rodadas para o fim da competição, o clube amazonense ocupa a vice-lanterna, com 32 pontos, e tende a contar com o experiente comandante interinamente. Ele atua como coordenador técnico, mas, provavelmente, assumirá a responsabilidade de tentar salvar o time do rebaixamento.

Com mais de cinco décadas de carreira, Aderbal Lana é um dos nomes mais tradicionais do futebol amazonense. O treinador acumula passagens por clubes como Nacional, Rio Negro, Fast Clube e o próprio Amazonas. Caso o acerto se confirme, Lana se tornará o técnico mais velho em atividade no Brasil.

Não é a primeira vez que Aderbal Lana comanda o Amazonas na temporada. No início do ano, treinou a equipe na disputa da Copa Verde e da Copa do Brasil, antes da contratação de Eduardo Barros, ex-auxiliar de Fernando Diniz e atual treinador do Cuiabá.

De acordo com o site 'ge', ele deve ser apresentado ao elenco nesta quarta-feira (29) e continuar até o fim da Série B. Fora da Segunda Divisão desde 2005, quando treinou o Anapolina, o primeiro compromisso de Aderbal será justamente contra o Cuiabá de Eduardo Barros, no domingo (2), às 16h (de Brasília).