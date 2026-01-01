Rodri em ação durante jogo do Manchester CityAlex Grimm / Getty Images via AFP
Recuperado, Rodri pode ganhar minutos no Manchester City diante do Sunderland
Volante está afastado dos gramados desde o início de novembro
Jogador do Fortaleza se envolve em confusão na virada do ano
Mancuso se pronunciou nas redes sociais e relatou que o episódio começou com ofensas verbais enquanto ele estava em casa com familiares e amigos; entenda
Fluminense recebe proposta de clube paraguaio por Lezcano
Cerro Porteño deseja contratar o jogador por empréstimo
Cruzeiro anuncia contratação de Matheus Cunha, ex-Flamengo
Goleiro assinou vínculo com a Raposa até o fim de 2028
Flamengo faz nova proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro
Rubro-Negro entrou na disputa pelo centroavante após pedido do técnico Filipe Luís
Após sequência ruim, Chelsea anuncia saída do técnico Enzo Maresca
Clube inglês informou que a mudança foi definida em comum acordo; entenda
