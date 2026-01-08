Rio - O proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, confirmou a chegada do meia Gerson nesta sexta-feira (9). Além disso, o dirigente também garantiu que Kaio Jorge continua na Raposa, apesar do interesse do Flamengo no jogador.Leia mais: Arsenal empata com o Liverpool, e vantagem no topo do Inglês é de seis pontos
"Está tudo tranquilo... chega amanhã (9)", afirmou Pedro Lourenço, em contato com os repórteres na saída do CT.
Ex-Flamengo Gerson será comprado por 27 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões), mais três milhões de euros em bônus (R$ 18 milhões), junto ao Zenit. O jogador está no Rio de Janeiro.
Sobre Kaio Jorge, o dirigente garantiu o atacante continua na Raposa. A Raposa negou a terceira oferta do Flamengo pelo atleta
“O Kaio Jorge é do Cruzeiro. Não tem proposta. Continua aqui no Cruzeiro”, completou o executivo.
