Festa do PSG - Yasser Al-Zayyat / AFP

Festa do PSGYasser Al-Zayyat / AFP

Publicado 08/01/2026 17:42

O PSG sofreu, mas acabou conquistando o Troféu dos Campeões (Supercopa da França) nos pênaltis (4 a 1 após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar) nesta quinta-feira (8) no Kuwait, contra o Olympique de Marselha, num jogo que teve um final dramático.

Os parisienses conquistaram sua primeira taça de 2026 graças a duas defesas nas penalidades de Lucas Chevalier, o destaque da partida no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad.

Désiré Doué converteu o pênalti decisivo depois que Chevalier, o goleiro de 24 anos que se juntou ao clube parisiense em agosto, defendeu as cobranças de Matt O'Riley e Hamed Traore.

"Quando sofremos o gol de 2 a 1 aos 85 minutos, você começa a se perguntar se algo está dando errado, mas eu sabia que se chegássemos aos pênaltis, venceríamos, porque eu estava muito determinado a fazer o time vencer hoje. Estou feliz por mim e pelo PSG", disse o goleiro francês ao canal Ligue 1+.

O PSG abriu o placar quando seu astro e vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé (13'), superou o goleiro argentino Gerónimo Rulli com um toque sutil por cobertura. Minutos depois, uma rápida intervenção de Rulli impediu Nuno Mendes de ampliar.

Chevalier, que substituiu Gianluigi Donnarumma no gol da equipe parisiense (o italiano está atualmente no Manchester City), fez outra grande defesa, desviando um chute do zagueiro Emerson, e voltou a brilhar ao defender uma cabeçada de Igor Paixão no segundo tempo.

- Final dramático -

Já caminhando para a reta final, Mason Greenwood empatou de pênalti para o Olympique de Marselha (76'), antes de Willian Pacho, do PSG, marcar um gol contra num lance em que estava sob pressão de Pierre-Emerick Aubameyang (87').

Mas, quando parecia que o título ficaria com o OM, seu primeiro desde a Copa da Liga de 2012, o atacante Gonçalo Ramos, que entrou no segundo tempo, empatou nos acréscimos (90'+5) e levou a decisão para as penalidades.

"A primeira coisa que eu disse ao entrar no vestiário foi que nunca tinha chorado depois de uma derrota, mas chorei hoje. Porque merecíamos este título contra a equipe mais forte da Europa", admitiu o treinador do Marselha, o italiano Roberto De Zerbi.

Do outro lado, o técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique, reconheceu o bom desempenho do OM. "Talvez (nossos adversários) merecessem mais, mas isso é futebol", disse ele, em entrevista coletiva. "Lutamos até o último segundo. Essa é a essência desta equipe", acrescentou.

- Novo recorde parisiense -

Com este triunfo, o gigante parisiense chegou ao seu 14º título da Supercopa da França, ampliando seu recorde na competição, em uma partida disputada diante de poucos torcedores devido aos altos custos de viagem para o Kuwait.

A final da Supercopa tem sido realizada em formato itinerante nos últimos anos para promover o futebol francês no exterior. Foi disputada anteriormente em países como Canadá, China, Gabão, Israel, Catar, Estados Unidos, Marrocos e Áustria.

Após esta visita ao Oriente Médio, as duas equipes voltarão suas atenções para o campeonato francês: o PSG, que está na segunda colocação a um ponto do Lens, vai receber o Lille na próxima sexta-feira, enquanto o Olympique de Marselha, sete pontos atrás do time parisiense, vai visitar o Angers.

Na Europa, a equipe de Luis Enrique buscará garantir a classificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Olympique de Marselha continua na disputa por uma vaga nos playoffs da competição continental.

--- Os últimos 10 campeões da Supercopa da França:

2025 (Kuwait): PSG - Olympique de Marselha 2 - 2 (4-1 nos pênaltis)

2024 (Doha): PSG - Monaco 1-0

2023 (Paris): PSG - Toulouse 2-0

2022 (Tel Aviv): PSG - Nantes 4-0

2021 (Tel Aviv): Lille - PSG 1-0

2020 (Lens): PSG - Olympique de Marselha 2-1

2019 (Shenzhen): PSG - Rennes 2-1

2018 (Shenzhen): PSG - Monaco 4-0

2017 (Tanger): PSG - Monaco 2-1

2016 (Klagenfurt): PSG - Lyon 4-1