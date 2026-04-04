O Chelsea segue na Copa da Inglaterra - Ben Stansall / AFP

O Chelsea segue na Copa da InglaterraBen Stansall / AFP

Publicado 04/04/2026 17:28 | Atualizado 04/04/2026 17:31

O Chelsea está na semifinal da Copa da Inglaterra. Os Blues conquistaram a vaga ao vencerem o Port Vale por 7 a 0 em Stamford Bridge, neste sábado (4), pelas quartas da competição.

Na primeira etapa, Hato, João Pedro e Jordan Lawrence-Gabriel (contra) marcaram. Já no segundo tempo, Adarabioyo, Andrey Santos, Estêvão e Garnacho deram números finais ao jogo diante do time da terceira divisão.

Os confrontos da fase semifinal serão conhecidos a partir de sorteio realizado no domingo (5). As partidas estão previstas para acontecerem nos dias 25 e 26 de abril.

Agora, o Chelsea volta as atenções para o Campeonato Inglês. Os Blues vão enfrentar o Manchester City no domingo (12), a partir das 12h30 (de Brasília), em Stamford Bridge.