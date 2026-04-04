O Chelsea segue na Copa da InglaterraBen Stansall / AFP
Chelsea faz sete gols, atropela o Port Vale e vai à semifinal da Copa da Inglaterra
Os brasileiros João Pedro, Andrey Santos e Estêvão marcaram na vitória dos Blues
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A partida acontecerá neste sábado (4), a partir das 20h30, no Couto Pereira
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