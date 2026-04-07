Antonio Conte comandou a seleção italiana entre 2014 e 2016Gabriel Bouys / AFP
Antonio Conte sinaliza desejo de assumir a Itália e recebe 'sim' do Napoli
Após fiasco nas Eliminatórias da Copa, treinador se coloca à disposição para retornar
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Morre Mircea Lucescu, técnico que comandou a seleção romena pela última vez em março
Ele tinha 80 anos e estava internado em Bucareste
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