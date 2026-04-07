Antonio Conte comandou a seleção italiana entre 2014 e 2016 - Gabriel Bouys / AFP

Antonio Conte comandou a seleção italiana entre 2014 e 2016Gabriel Bouys / AFP

Publicado 07/04/2026 19:57

Itália - Após demitir o técnico Gennaro Gattuso, a Federação Italiana de Futebol busca um novo comandante para iniciar o ciclo para a Copa do Mundo de 2030. O treinador Antonio Conte, do Napoli, teria manifestado interesse para assumir o comando da seleção italiana. O presidente do clube não deve criar obstáculos.

"É natural que meu nome apareça na lista de candidatos para a Nazionale. Se fosse presidente da federação, certamente consideraria meu próprio nome. Já estive no comando da Nazionale (de 2014 a 2016). Sei como funciona", declarou o treinador na noite de segunda-feira (6), após a vitória por 1 a 0 sobre o Milan.

O ex-técnico de Juventus, Chelsea, Inter de Milão e Tottenham ressaltou, no entanto, que permanece sob contrato com o Napoli até junho de 2027, mas que discutirá a permanência no fim da temporada. Campeão italiano no ano passado, Conte esteve perto de deixar o Napoli devido a divergências com o presidente.

Aurelio De Laurentiis, que também é proprietário do clube, disse ao site "Calcionapoli24", nesta terça-feira (7), que liberaria Conte em caso de proposta da seleção italiana. A imprensa vê o técnico do Napoli como a figura certa para revitalizar a Azzurra, que ficou fora da Copa do Mundo pela terceira vez seguida.

"Como ele é muito inteligente, e enquanto não houver uma contraparte séria com quem negociar, não creio que ele se imagine no comando de uma entidade completamente desorganizada", acrescentou De Laurentiis, referindo-se à ausência de um presidente na federação após a renúncia de Gabriele Gravina.

O outro nome mencionado é Massimiliano Allegri, atualmente no comando do Milan. A nomeação do próximo técnico da seleção nacional, o quarto desde junho de 2023, não ocorrerá antes do final de junho, visto que a federação italiana não elegerá o sucessor de Gravina antes do dia 22 desse mês.