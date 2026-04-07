Samir Xaud, presidente da CBF, em reunião sobre a Liga do Futebol no Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Samir Xaud, presidente da CBF, em reunião sobre a Liga do Futebol no BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/04/2026 19:04 | Atualizado 07/04/2026 19:52

Em reunião realizada na última segunda-feira (6), na sede da entidade, o novo modelo de governança dará às agremiações a palavra final sobre a padronização dos gramados e a possível alteração no número de rebaixados. Rio - A CBF apresentou um estudo no qual os clubes das Séries A e B terão o poder de decidir sobre temas críticos que são pautas frequentes entre os dirigentes do futebol brasileiro., na sede da entidade, o novo modelo de governança dará às agremiações a palavra final sobre a padronização dos gramados e a possível alteração no número de rebaixados.

A questão dos gramados sintéticos, hoje utilizados por cinco clubes da elite, será um dos primeiros temas a passar por deliberação técnica e votação. Existe um movimento crescente de equipes que defendem o retorno obrigatório da grama natural, enquanto o outro lado cobra uma fiscalização rigorosa sobre a conservação dos campos tradicionais.

No âmbito regulamentar, a liga discutirá a redução do rebaixamento de quatro para três clubes na Série A. A medida, porém, geraria impacto direto na segunda divisão, que teria seu número de vagas de acesso também reduzido. A expectativa é que o estatuto da nova liga seja concluído até dezembro de 2026.

Durante o encontro, a CBF apresentou um comparativo mostrando que o Brasileirão ainda é um produto subvalorizado, faturando menos de um terço do Campeonato Alemão. O levantamento também revelou um aumento de 147% no endividamento dos clubes nos últimos dois anos, o que reforça a urgência na criação de regras de sustentabilidade financeira.

