Fábio e Fernando Diniz no Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fábio e Fernando Diniz no FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 07/04/2026 17:30

Rio - A saída de bola com troca de passes arriscados virou uma das maiores marcas do estilo de jogo de Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians. Por isso o nome do goleiro Hugo Souza, muitas vezes criticado por seu desempenho com a bola nos pés, passou a gerar alguma preocupação entre torcedores.

Tal sentimento, contudo, não acompanha Diniz, que tem uma visão diferente a respeito das qualidades de Hugo. Ao defender que as falhas do goleiro são superdimensionadas, durante coletiva de apresentação nesta terça-feira (7), o treinador citou Fábio, com quem trabalhou no Fluminense, como exemplo do quanto um jogador da posição pode evoluir jogando com a bola no chão.

"Eu trabalhei com o Fábio, do Fluminense, que não jogava absolutamente nada com os pés e evoluiu muito. O Hugo tem o pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro jogar com os pés é mais opção. A gente tem de treinar para dar opções e deixar o goleiro confiante para tomar a melhor decisão. Acho que o Hugo vai melhorar as condições dele com os pés", avaliou.

O treinador também falou sobre outros jogadores do elenco. Recuperar Rodrigo Garro, que teve queda de desempenho considerável ao longo dos últimos meses, apesar de alguns lampejos, é uma das missões que Diniz considera possíveis de concluir durante o trabalho no CT Joaquim Grava. Diniz acredita que não terá dificuldades em implementar seu estilo de jogo e avalia que muitas vezes seu trabalho é mal interpretado.

"A principal característica dos times que eu dirijo é ter muita vontade. Acham que a parte tática tem uma prevalência para mim que nunca vai ter. Não tem parte tática que compense a vontade. A gente tem de ter desejo e coragem, isso é o mais importante", finalizou.