Fábio e Fernando Diniz no FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Diniz enxerga potencial de Hugo com os pés e lembra Fábio: 'Não jogava absolutamente nada'
Novo treinador do Corinthians foi o principal responsável pela alta de Fábio no Fluminense
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