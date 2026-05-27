Mbappé posa com o troféu do Prêmio Jogador Cinco EstrelasPedro Castillo / Real Madrid
Mbappé é eleito o melhor jogador do Real Madrid na temporada
Atacante foi escolhido apesar de polêmicas nos últimos meses
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