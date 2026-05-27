Mbappé posa com o troféu do Prêmio Jogador Cinco Estrelas - Pedro Castillo / Real Madrid

Mbappé posa com o troféu do Prêmio Jogador Cinco EstrelasPedro Castillo / Real Madrid

Publicado 27/05/2026 14:50

O atacante Kylian Mbappé recebeu o tradicional Prêmio de Jogador Cinco Estrelas, consagrando-se como o melhor atleta do Real Madrid na temporada 2025/26 em votação popular. Apesar da equipe não ter conquistado títulos, o francês atingiu a marca de 42 gols e sete assistências em 44 jogos.

No entanto, mesmo com os bons números, Mbappé foi alvo de críticas ao longo dos últimos meses. Em um dos momentos mais tensos, torcedores protestaram contra o jogador por ele ter viajado com a namorada enquanto se recuperava de uma lesão, no início de maio.

Além disso, no mesmo período, câmeras o flagraram saindo de um treino dando risadas, mesmo após a confusão entre Valverde e Tchouaméni. O francês também teve atritos públicos com o técnico Álvaro Arbeloa.

Mas apesar de tudo, a média de quase um gol por partida o credenciou a ser eleito o grande destaque da temporada merengue. O jogador, agora, volta as suas atenções para a disputa da Copa do Mundo.