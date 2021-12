Chay foi um dos destaques do Botafogo na Série B - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/12/2021 17:12

Rio - Tudo certo com Chay. O Botafogo informou, via assessoria de imprensa na tarde desta terça-feira, que a astroscopia no joelho esquerdo realizada pelo jogador foi um sucesso.

A reabilitação terá início já nesta quarta-feira, com Chay realizando trabalhos de fisioterapia e específicos para melhorar a parte física. O meia, por sinal, teria adiado o procedimento para não prejudicar a sequência da equipe no início da Série B, já que a cirurgia foi indicada ainda na segunda rodada.



O camisa 14 vai abrir mão de parte das férias para realizar o tratamento, que visa aumentar o desempenho do jogador para a temporada 2022.