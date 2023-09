Tiquinho Soares é jogador do Botafogo - Vitor Silva/BOTAFOGO F.R.

Tiquinho Soares é jogador do BotafogoVitor Silva/BOTAFOGO F.R.

Publicado 02/09/2023 20:15

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo no Estádio Nilton Santos, às 21h deste sábado, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. A principal novidade é a presença de Tiquinho Soares, recuperado de lesão, no time titular. Outra mudança é a entrada de JP no lugar de Di Plácido.

Dessa forma, o Alvinegro vai a campo com: Lucas Perri; JP, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo; Segovinha, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Vale destacar que tanto o ônibus do Botafogo quanto o do Flamengo chegaram com atraso ao estádio por causa do trânsito na cidade. Assim, existe a possibilidade do início da partida também atrasar.

Em tempo: o jogo terá transmissão do SporTV e do Premiere.