Hulk em ação durante jogo do Atlético-MGFoto: Pedro Souza / Atlético

Publicado 02/09/2023 19:19

Rio - Hulk, do Atlético-MG, não enfrentará o Botafogo na 23ª rodada do Brasileirão. Isso porque o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na partida deste sábado, contra o Athletico, e precisará cumprir suspensão automática no próximo compromisso do Galo, que é justamente diante do Glorioso.

O camisa 7 levou o cartão amarelo perto dos 30 minutos do segundo tempo. Como Hulk seria substituído, o árbitro o orientou a deixar o campo pela lateral para que o jogo não fosse retardado. No entanto, ele quis deixar o campo pela linha lateral e acabou punido.

Além disso, o Galo também perdeu Jemerson para o confronto. O zagueiro cometeu falta em Vitor Roque, perto dos 50 minutos do segundo tempo, levou o terceiro amarelo e também ficou suspenso.



Em tempo: por causa da data Fifa, Atlético-MG e Botafogo só se enfrentarão no dia 16 de setembro (sábado). A partida acontecerá às 21h, na Arena MRV.