Publicado 23/09/2023 10:06

discurso motivacional direcionado à torcida do Botafogo, Bruno Lage chamou a responsabilidade após a terceira derrota seguida no Brasileirão,

Com um, Bruno Lage chamou a responsabilidade após a terceira derrota seguida no Brasileirão, desta vez para o Corinthians, por 1 a 0 , e pediu apoio aos jogadores. Diante do pior momento do time na competição, o treinador admitiu que a fase era uma possibilidade esperada pelo grupo, mas ressaltou que a diferença para o vice-líder Palmeiras foi mantida em sete pontos.

"Puxem para cima agora, é do que eles (jogadores) precisam. O torcedor do Botafogo é apaixonado, de um clube grande, mas na primeira rodada estavam lá 10 mil. Agora estão 50, 60 mil a empurrar esse time. Foram eles (jogadores) que puxaram para cima. Agora eles precisam desse carinho. E não que "olha, vamos entregar o ouro, vamos perder". Não, c... Acreditem como nós. Estavam com 10 jogadores a correr, p....", disse Bruno Lage, complementando:

"Se tiverem que apontar o dedo, apontem para mim, sem problema nenhum. É no Bruno. Deem carinho máximo para eles (jogadores), não exponham mais pressão ou mais ansiedade, deem liberdade total para eles jogarem".

Ao fim da coletiva, Lage ainda pediu desculpas pelos palavrões, mas o recado acredita que tenha sido dado, e ele espera que os torcedores do Botafogo entendam. Enquanto isso, o treinador optou por, desta vez, não entrar em polêmica em relação à expulsão de Marçal.



português optou por concordar com a decisão do VAR, sem deixar de criticar os erros contra o Botafogo contra Atlético-MG e Flamengo.

Enquanto o lateral deixou o campo falando em roubo , o, sem deixar de criticar os erros contra o Botafogo contra Atlético-MG e Flamengo.

"Excelente decisão do árbitro em que, em uma situação que ele entendeu que foi uma agressão, ir ao VAR ver. Se o que aconteceu com o Marçal, se tivesse acontecido nos últimos dois jogos, estaríamos a falar de resultados completamente diferentes. Aqui o que nós queremos é isso. Houve uma decisão, vai ao VAR analisar e depois toma a decisão. Infelizmente contra o Flamengo houve quatro decisões de VAR que mereciam ser vistas pelo árbitro e, contra o Atlético-MG, também", avaliou Lage.