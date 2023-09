Marçal em ação durante o jogo entre Corinthians e Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/09/2023 11:37

Segundo o lateral, foi uma forma de desabafo contra as seguidas reclamações de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sobre sua equipe ser prejudicada. Marçal explicou ter ficado indignado com a postura do português após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, quando saiu de campo antes do fim, irritado com a arbitragem e disse "Isso é roubar".



"Estava acompanhando Grêmio x Palmeiras, foram vários momentos em que o Grêmio estava sendo prejudicado, mas o árbitro estava ali para apitar, toma a decisão dele. Integrantes de outros clubes têm que ficar até o fim do jogo. Sair antes, quando claramente o time dele não está sendo prejudicado e fazer o que fez… É só um alerta, um desabafo. Aprender a perder, hoje eu perdi, achei a decisão do árbitro demasiada dura. Mas respeito. Todos têm que olhar as coisas com clareza e fazer menos barulho", afirmou após o jogo.







Marçal também reclamou de sua expulsão, mas preferiu não entrar em polêmica com a arbitragem.



"Pela intensidade, entendo que foi falta e que ele poderia dar cartão amarelo, como fez no primeiro momento. Depois, nada contra a decisão dele. Nós aceitamos derrota. Fico chateado pelo lance, mas aceito. Agradeço a meus companheiros por terem dado tudo e jogado com coração no tempo que fiquei ausente", disse.