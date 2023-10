Jamaal Smith é ídolo do basquete do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/10/2023 16:19

Rio - De volta ao Novo Basquete Brasil (NBB) para a temporada 2023/2024, o Botafogo anunciou o retorno do ídolo Jamaal Smith, armador norte-americano que teve passagem marcante pelo clube entre 2017 e 2020. Ele encontrou com a diretoria alvinegra já no evento de abertura da competição, em São Paulo, no Salão Nobre do Parque São Jorge, sede do Corinthians.

Pelo Alvinegro, Jamaal conquistou o título da Liga Ouro, em 2017, e foi eleito o melhor jogador daquela edição - com a conquista, o clube conseguiu acesso ao NBB. Em 2019, liderou a campanha até a semifinal da elite do basquete brasileiro e levantou a troféu, no mesmo ano, da Liga Sul-Americana.

A negociação com o Botafogo se arrastou por algumas semanas devido à questões financeiras e pendências da antiga administração. Todos os detalhes foram ajustados pela gestão atual, comandada pelo diretor Carlos Salomão e o coordenador Cláudio Maciel.

Jamaal Smith, até o momento, é a principal contratação do Botafogo para o próximo NBB. O Glorioso estreia na competição no dia 21/10, às 16h, contra o Minas, no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano.

Ele VOLTOU!



O recomeço do Basquete do Botafogo vai contar com o retorno do grande ídolo do glorioso: Jamaal Smith!



E ele terá tudo que um astro merece: 2a feira, dia 16.10, coletiva em General Severiano e, em sua estreia, camisa oficial do brabo.



BEM-VINDO DE VOLTA, Jamaal! pic.twitter.com/HAK1OsXQAn — Botafogo Basquete (@BotafogoBsqt) October 11, 2023

Confira o elenco já anunciado pelo Botafogo:

Armadores:



Jamaal Thaddius Smith

Patrick Luis De Ana Vieira (Patrick Carioca)

Matheus da Silva Brito (Matheusinho)

Ramiro Sebastiano Santiago



Alas:



Fellipe da Silva Nunes Paulino

Luan Rodrigues de Oliveira

Lucas Fioravanti Zibecchi

Lucas Rodrigues de Andrade

Yago Augusto Eugênio de Almeida

Matheus Jordan Santos dos Santos

Isaac Donnell Thornton



Pivôs:



Guilherme Henriques Estevão (Guizão)

Emanuel Marcílio Matias

Roberto Sciamarela (Gigante)