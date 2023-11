Lúcio Flávio - Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 07/11/2023 09:30 | Atualizado 07/11/2023 10:25

Rio - Diante do Vasco, em São Januário, o Botafogo voltou a ser derrotado no Brasileiro . O resultado negativo fez com que o Alvinegro ficasse na liderança apenas pelos critérios de desempate. Apesar de ter um jogo a menos que o Palmeiras, vice-líder, o Glorioso tem apenas um ponto a mais que o Bragantino, que tem o mesmo números de partidas que o clube carioca. Em entrevista após o clássico, o treinador Lúcio Flávio ressaltou o compromisso do elenco alvinegro com a busca pelo título da Série A.

"O que chamou muita atenção no vestiário foi justamente essa questão dos jogadores tentando colocar para cima um ao outro, porque são eles que vieram até agora, trouxeram o Botafogo, e colocar novamente no trilho para buscar essa condição. Nós, que estamos aqui, confiamos e muito, porque sabemos do potencial do nosso grupo, do nosso elenco. Temos mais sete jogos pela frente. Acreditamos muito que o nosso grupo tem todas as condições de buscar esse objetivo e vamos correr atrás sem dúvida nenhuma", disse.

Lúcio Flávio também ressaltou que o coletivo alvinegro sempre foi o ponto forte da equipe, e garantiu que o grupo irá se superar para buscar as vitórias nas últimas sete partidas.

"A força do Botafogo sempre foi muito o conjunto, e nós acreditamos que eles vão passar por cima disso porque a instabilidade todos os clubes acabaram passando na competição. Até pelo fato de hoje estar tudo muito junto, muito próximo, e infelizmente nós acabamos passando nesse momento. Não gostaríamos que isso tivesse acontecido, mas, como falei, nós confiamos, acreditamos e certamente vamos, a partir dessa quinta-feira, retomar o caminho de vitórias", afirmou.