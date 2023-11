vasco - divulgação/vasco

Publicado 06/11/2023 20:57

Rio - Em clássico com caráter decisivo envolvendo briga contra o rebaixamento e título do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (6), pela 32ª rodada, em São Januário, o Vasco venceu o Botafogo pelo placar de 1 a 0, deixou a zona de rebaixamento e, de quebra, aumentou a preocupação do líder, que perdeu a vantagem de outrora. O gol do Cruz-Maltino foi marcado pelo lateral-direito Paulo Henrique.

Com o resultado, o Cruz-Maltino pulou para 37 pontos e agora foca no próximo compromisso, apenas no domingo (12), contra o América-MG, também em São Januário, às 18h30. O Glorioso, por sua vez, segue na liderança com 59 pontos e recebe o Grêmio, também na Colina Histórica, na quarta-feira (8).

O clássico

Com clima de decisão para os dois rivais, o duelo em São Januário ganhou ingredientes especiais para os dois extremos na tabela de classificação do Brasileirão. O Vasco vendo a chance de deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo olhando os adversários diretos na luta pelo título já de perto.



Em campo, o Gigante de Colina se impôs fisicamente no primeiro tempo, levou a melhor com o jogo de transição e, desta forma, achou seu gol. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Paulo Henrique ficou com a sobra na intermediária, avançou sobre a marcação de Marçal, limpou para a perna esquerda e acertou lindo chute no canto esquerdo do goleiro Lucas Perri.



O Botafogo, por sua vez, acumulou erros na etapa inicial e viu o rival marcar o segundo em contra-ataque, aos 45, com o centroavante argentino Vegetti. A arbitragem de campo, no entanto marcou impedimento de Paulo Henrique no início do lance, antes de seu cruzamento.



Com a vantagem a seu favor, Ramón Díaz viu o Vasco chamar mais o Botafogo para seu campo em busca das jogadas de velocidade para tentar ampliar o placar. Com o jogo físico sendo protagonista na Colina Histórica, a partida ganhou em nervosismo e com muitas apresentações de cartão amarelo.



São Januário se transformou em um verdadeiro caldeirão para apoiar o Vasco em mais uma vitória visando escapar da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Glorioso, cruzando bolas em busca das referências na área, pouco assustou em noite pouco inspirada do artilheiro Tiquinho Soares.



Sem conseguir pressionar o Cruz-Maltino em busca do empate, o Alvinegro parou em uma marcação extremamente bem postada e que afastou todos os lances com autoridade. Vitória do Vasco em São Januário, vida na luta contra o rebaixamento, e desespero do lado do Botafogo em meio à queda de produção.

Ficha técnica



Vasco 1 x 0 Botafogo



Local: São Januário

Data e hora: 6/11 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Marcelo Van Gasse



Gols: Paulo Henrique 28'/1ºT (VAS)

Cartões amarelos: Medel e Paulinho (VAS); Marçal, Danilo Barbosa, Diego Costa e Tiquinho Soares (BOT)



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho (Jair); Gabriel Pec (Léo), Erick Marcus (Alex Teixeira) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.



BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido (Luis Henrique), Philipe Sampaio, Bastos (Diego Costa) e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Victor Sá (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares. Técnico: Lucio Flavio (interino).