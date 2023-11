Gui Santos em ação pelo Golden State Warriors na última Summer League da NBA - Divulgação / Golden State Warriors

Gui Santos em ação pelo Golden State Warriors na última Summer League da NBADivulgação / Golden State Warriors

Publicado 06/11/2023 18:24

Um dos principais nomes do basquete brasileiro, o ala Gui Santos assinou um contrato de três anos com o Golden State Warriors, franquia da NBA que conta com nomes como Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. As informações são do repórter Adrian Wojnarowski.

"Estou muito feliz. Difícil encontrar palavras para dizer o que estou sentindo. É a realização de um sonho que não só meu, mas da minha família, dos meus amigos… Trabalhei muito duro para que esse dia chegasse e muita gente me ajudou para que isso fosse possível, para que eu chegasse até aqui", comemorou Gui Santos.



"É um sentimento muito bom, que mistura orgulho, felicidade por ver que tudo valeu a pena, e que vem carregado de uma responsabilidade enorme também. Quero agradecer aos Warriors pela confiança, por tudo que fizeram por mim desde o Draft, para que eu estivesse hoje preparado para a NBA jogando o meu melhor basquete e, principalmente, a todos os brasileiros que torcem por mim", complementou.

Escolhido como a 55ª escolha do draft de 2022 pela própria franquia da Califórnia, Gui Santos atuou na última temporada no Santa Cruz Warriors, clube da G-League, liga de desenvolvimento da NBA, que tem afiliação com o Golden State Warriors. Em 2022/23, o brasileiro teve médias de 12.7 pontos, 2.2 assistências e 6.6 rebotes.

Além disso, Gui Santos fez parte da seleção brasileira que disputou a última Copa do Mundo de Basquete, que aconteceu em Indonésia, Japão e Filipinas. O Brasil caiu na segunda fase da competição, mas o ala de 21 anos teve um bom desempenho na equipe comandada por Gustavo de Conti.

No Brasil, Gui Santos atuou Minas Tênis Clube, em 2021/22, onde foi eleito o melhor sexto homem da temporada.