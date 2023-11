Vinicius Jr é um dos destaques do Real Madrid - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 06/11/2023 17:46

Espanha - Vinicius Júnior venceu, nesta segunda-feira (6), o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol 2022/23. O atacante do Real Madrid foi eleito em uma votação realizada pela Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE), que é o principal sindicato dos atletas no país.

"Obrigado a todos os meus companheiros. Espero que possa continuar assim por muitos anos", disse o brasileiro que não pôde comparecer à cerimônia de premiação.

Vinicius Júnior foi o grande destaque do Real Madrid na última temporada. Marcou 20 gols e deu 18 assistências. No Campeonato Espanhol ele balançou as redes 10 vezes e deu nove passes para gol. Sob o seu comando, os Merengues conquistaram a Copa do Rei, ficaram na segunda posição do Campeonato Espanhol e caíram para o Manchester City nas semifinais da Liga dos Campeões.



Além disso, o craque brasileiro ficou em sexto lugar na Bola de Ouro, que foi entregue na última segunda (30), que coroou Lionel Messi como o melhor jogador do mundo. Vinicius levou para casa o troféu Sócrates, premiação dedicada a iniciativas sociais, pelo seu trabalho à frente do Instituto Vini Jr.