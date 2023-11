Fortaleza e Flamengo neste domingo(05). - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O árbitro Anderson Daronco (Fifa/RS) relatou na súmula a invasão de um torcedor no gramado durante a partida entre Fortaleza e Flamengo, no último domingo (5), no Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia.

"Após o término da partida, um torcedor uniformizado com a camisa da torcida do Fortaleza invadiu o campo de jogo para abraçar um atleta do Flamengo. O mesmo foi contido pela Polícia Militar e levado para fora do campo", escreveu o árbitro Anderson Daronco.

O diretor jurídico Germano Palácio, do Fortaleza, apresentou um Termo Circunstanciado de Ocorrência de nº 116-129/2023 da delegacia do 16º Distrito Policial. A apresentação do TCO foi relatada na súmula e, com isso, o Leão fica impedido de ser responsabilizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 e chegou a 53 pontos na sexta colocação, com um jogo a menos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.