Rodrigo Caio teve poucas oportunidades pelo Flamengo em 2023 - Flamengo

Rodrigo Caio teve poucas oportunidades pelo Flamengo em 2023Flamengo

Publicado 06/11/2023 16:25



Rodrigo Caio voltou a ser utilizado nas duas últimas rodadas do Brasileirão e, assim, completou 150 jogos pelo Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza , domingo (5), no Castelão. Aos 30 anos, o zagueiro, que conviveu com lesões ao longo das cinco temporadas pelo clube, comemorou a marca relevante.

"É uma enorme honra, eu me sinto um cara privilegiado por entrar em campo 150 vezes com a camisa do Flamengo. Durante esses quase cinco anos aqui, vivi momentos especiais, com muitas conquistas e realizações, que sempre sonhei. Sou feliz e realizado por tudo isso", afirmou.

O zagueiro também recordou os muitos momentos difíceis nesses últimos anos, em especial pelas lesões. Por causa delas, jogou apenas 12 partidas em 2022.



"Infelizmente, também passei por muitas dificuldades com as lesões sofridas nesse período. E, como sempre fiz na minha vida, enfrentei todas elas com muito trabalho, dedicação e resiliência".



Antes de voltar a ganhar chances com Tite, entrando no segundo tempo contra Santos e Fortaleza, Rodrigo Caio amargou seis meses sem entrar em campo. A última vez havia sido em 23 de abril, quando entrou nos acréscimos da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Internacional, pelo Brasileirão. Em 2023, atuou apenas 11 vezes.



"Sempre estive muito bem fisicamente, treinando com força e preparado para ajudar, mas, infelizmente, não recebi oportunidades com a comissão anterior (Jorge Sampaoli). Agora, com a chegada do professor Tite, tive e acredito que mostrei que estou pronto para ajudar o nosso time", disse o zagueiro, que conquistou 11 títulos pelo Rubro-Negro.



Rodrigo Caio tem contrato com o Flamengo apenas até o fim do ano e dificilmente permanecerá em 2024. Mas tem as últimas rodadas do Brasileirão para convencer o técnico Tite e a diretoria do Rubro-Negro de que ainda pode mudar essa história.