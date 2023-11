Pedro, atacante do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/11/2023 12:59

Pedro voltou a fazer um gol com a bola rolando após quatro meses, na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão. Além disso, o centroavante conseguiu marcar por dois jogos seguidos, o que não acontecia desde abril, e confirmou o bom momento desde a estreia de Tite no comando da equipe.



Pedro marcou em três dos cinco jogos do Rubro-Negro com o novo treinador. Além de abrir o placar contra o Fortaleza, ele já havia balançado redes contra Cruzeiro e Santos, e passou em branco contra Vasco e Grêmio. Antes de Tite, o camisa 9 vinha de três gols em 15 partidas.



Mesmo com os gols contra mineiros e paulistas, ainda faltava a Pedro voltar a marcar com a bola rolando, o que não acontecia desde 28 de junho, no 4 a 0 sobre o Aucas (Equador), pela Libertadores. Até então, ele havia feito ou de pênalti ou em escanteios ou faltas na área.



Além disso, o centroavante, que vive sua temporada mais artilheira com 31 gols em 56 jogos, não balançava redes em dois jogos seguidos desde Coritiba, pelo Brasileirão, e Ñublense, pela Libertadores, em abril.