Bruno Henrique - Marcelo Cortes / Flamengo

Bruno HenriqueMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/11/2023 10:00

Rio - Após semanas de negociação, o atacante Bruno Henrique, de 32 anos, assinou a renovação de contrato com o Flamengo até o fim de 2026. O Rubro-Negro deverá em breve oficializar o acordo. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A situação se estendeu porque Bruno Henrique queria uma grande valorização salarial, mais um contrato de três anos. O Flamengo oferecia no máximo dois e não tinha o interesse de dar um grande aumento ao jogador. As duas partes cederam em alguns pontos e o final feliz aconteceu.

No Flamengo desde 2019, Bruno Henrique é um dos grandes ídolos da história recente do clube, tendo sido decisivo em títulos importantes como a Libertadores de 2019 e os Brasileiros de 2019 e 2020. No ano passado, sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho. Desde que voltou a jogar neste ano, o camisa 27 participou de 32 partidas, nas quais marcou sete gols e deu uma assistência.