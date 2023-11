Pedro celebra gol marcado em vitória do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro celebra gol marcado em vitória do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/11/2023 16:54

Após balançar as redes pelo segundo jogo consecutivo, o atacante Pedro chegou a marca de 101 gols com a camisa do Flamengo. O camisa 9 rubro-negro foi homenageado em entrevista à "FLA TV" nesta segunda-feira (6) e, no final dela, o centroavante brincou sobre o aperto de mão com Tite que viralizou nas redes sociais.

"Cuidado, hein (risos)? A mão está roxa. Já estava machucada. Eu estava indo apertar a mão dele, no meio do caminho eu lembrei que eu tinha machucado. Eu não ia tirar para deixá-lo no vácuo. Fui assim mesmo, e ele deu um porradão (risos)", disse Pedro.

Pedro havia sentido a mão durante o jogo contra o Fortaleza, no último domingo (5) e teve que jogar o restante da partida com uma proteção na região. Após ser substituído, ele foi cumprimentar Tite, mas esqueceu que estava com a mão machucada e acabou sentindo dores após o aperto com o treinador.

O atacante também comentou qual de seus 101 gols pelo Flamengo foi o mais bonito e mais decisivo. Pedro elencou o tento contra o Athletico-PR, pelas quartas de finais da Copa do Brasil de 2022, nas duas categorias.

"Posso botar um que foi bonito e decisivo. Contra o Athletico. De bicicleta. Não tem como esquecer esse gol. Foi importante porque estávamos jogando na casa deles depois de um 0 a 0 no Maracanã. E poder fazer aquele gol e conseguir a classificação para a semi foi importante. Foi um jogo bonito e que ficou marcado", concluiu.

Pedro chegou a marca de 101 gols após 213 partidas. O atacante também conquistou um Campeonato Brasileiro, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas com a camisa rubro-negra.