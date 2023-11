Maicon ganhou espaço e se afirmou no time titular do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/11/2023 21:47 | Atualizado 06/11/2023 22:02

Rio - Peça importante no Vasco e se afirmando na equipe titular do técnico Ramón Díaz, o zagueiro Maicon exaltou a atuação da equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, que tirou o clube da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao fim da partida, o jogador destacou a luta pela permanência na elite e a volta por cima na reta final da temporada.

"Nós fizemos um jogo perfeito. Jogamos contra um adversário muito forte. A equipe foi muito competitiva, igualamos na vontade, na qualidade do grupo. Passamos por momentos difíceis, mas nunca abaixamos a cabeça. Demos uma volta por cima espetacular. A entrega no dia a dia. E graças essa entrega e dedicação, a gente conseguiu dar uma volta por cima e ganhar do líder. Temos muito pela frente ainda. Mas o Vasco ainda tem muito a fazer no Campeonato Brasileiro", disse Maicon, ao "Premiere".

Maicon foi de peça esquecida no plantel a homem de confiança pelo lado direito da zaga do Vasco, ao lado do chileno Medel. Além de celebrar o bom resultado, o defensor também ressaltou o momento especial que vive no Gigante da Colina.

"O momento da equipe é muito bom e isso faz com que o meu momento também seja muito bom. O coletivo ajuda o individual, e o coletivo tem me ajudado. Quero parabenizar o grupo por ter me entendido ao longo da competição e me ajudado para que eu pudesse contribuir da melhor maneira possível para o Vasco."

Com o resultado, o Vasco foi a 37 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no domingo (12), novamente em São Januário, contra o América-MG.