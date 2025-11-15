Santos e Palmeiras se enfrentaram na VilaDivulgação / Santos
Palmeiras é derrotado pelo Santos e perde liderança do Brasileiro para o Flamengo
Clássico atrasado da 13ª rodada foi realizado na Vila Belmiro
Flamengo e Palmeiras colecionam desfalques em sábado decisivo; veja quem tem mais
Os dois postulantes ao título do Brasileirão jogarão muito modificados
Sport x Flamengo: saiba onde assistir, as escalações e arbitragem
Rubro-Negro vive a expectativa de assumir a liderança do Brasileirão neste sábado
Palmeiras terá quase um time de desfalques contra o Santos
STJD mantém punição a Allan, mais um problema para o técnico Abel Ferreira
Flamengo terá sete desfalques por convocações no Brasileirão
Jogadores estão fora contra o Sport e são dúvida também em clássico com o Fluminense
Neymar volta e Santos tem outras novidades contra o Flamengo
Peixe divulga lista com 26 jogadores para o duelo deste domingo
