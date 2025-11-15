Santos e Palmeiras se enfrentaram na Vila - Divulgação / Santos

Santos e Palmeiras se enfrentaram na VilaDivulgação / Santos

Publicado 15/11/2025 23:02 | Atualizado 15/11/2025 23:07

São Paulo - Em clássico realizado na Vila Belmiro, na noite deste sábado, o Santos derrotou o Palmeiras por 1 a 0, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado acabou ajudando o Flamengo. Com o tropeço, o Alviverde perdeu a liderança do Brasileiro para o Rubro-Negro.

A partida foi bastante equilibrada com chances criadas para os dois lados. O Santos foi superior no primeiro tempo, enquanto o Palmeiras teve mais oportunidades na etapa final. Porém, nos acréscimos Rollheiser decidiu para o Peixe.

Com a derrota, o Alviverde ficou nos 68 pontos e perdeu a liderança do Brasileiro para o Flamengo, faltando cinco rodadas para o fim. Já o Peixe, que pulou para 36 pontos, deixou a zona de rebaixamento da competição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quarta-feira contra o Vitória, em São Paulo, às 19h30 (de Brasília). O Santos joga no mesmo dia contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.