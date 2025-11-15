Bruno Henrique está liberado pelo STJD para jogar pelo Flamengo e será titular contra o Sport - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/11/2025 09:18

grande oportunidade de ultrapassar o Palmeiras na disputa pelo título do

Flamengo tem umana disputa pelo título do Brasileirão . Afinal, enfrente o lanterna Sport neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, enquanto o rival tem o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, às 21h.

Os dois candidatos à conquista do campeonato estão empatados na tabela com 68 pontos. Ou seja, basta um tropeço do Verdão e uma vitória para o Rubro-Negro ultrapassá-lo.



Onde assistir a Sport x Flamengo



A partida atrasada, válida pela 12ª rodada do Brasileirão, terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.



Provável escalação do Rubro-Negro





Com um total de 12 desfalques , o time de Filipe Luís ainda conseguirá mandar a campo um time forte. Ainda assim, a lista de relacionados conta com muitos jovens, dois deles com chance de começarem jogando.

O zagueiro João Victor é a principal opção para fazer dupla de zaga com Léo Pereira. Já no meio, Wallace Yan pode ganhar uma chance, mas disputa posição com Everton Cebolinha.



A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.



Como deve jogar o Leão de Pernambuco



Já rebaixado, o Sport deve repetir a escalação que perdeu para o Atlético-MG por 4 a 2 na última rodada. Afinal, o técnico interino César Lucena não tem suspensos ou novos jogadores no departamento médico.



Com isso, o time pernambucano deve ir a campo com: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.



Arbitragem na Arena Pernambuco



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau(RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)