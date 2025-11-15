O Flamengo tem uma grande oportunidade de ultrapassar o Palmeiras na disputa pelo título do Brasileirão. Afinal, enfrente o lanterna Sport neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, enquanto o rival tem o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, às 21h.
Os dois candidatos à conquista do campeonato estão empatados na tabela com 68 pontos. Ou seja, basta um tropeço do Verdão e uma vitória para o Rubro-Negro ultrapassá-lo.
A partida atrasada, válida pela 12ª rodada do Brasileirão, terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.
Provável escalação do Rubro-Negro
Com um total de 12 desfalques, o time de Filipe Luís ainda conseguirá mandar a campo um time forte. Ainda assim, a lista de relacionados conta com muitos jovens, dois deles com chance de começarem jogando.
O zagueiro João Victor é a principal opção para fazer dupla de zaga com Léo Pereira. Já no meio, Wallace Yan pode ganhar uma chance, mas disputa posição com Everton Cebolinha.
A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Já rebaixado, o Sport deve repetir a escalação que perdeu para o Atlético-MG por 4 a 2 na última rodada. Afinal, o técnico interino César Lucena não tem suspensos ou novos jogadores no departamento médico.
Com isso, o time pernambucano deve ir a campo com: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.
Arbitragem na Arena Pernambuco
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau(RS) VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
