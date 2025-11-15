Gonzalo Plata recebeu cartão vermelho no jogo entre Racing e Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 15/11/2025 08:18 | Atualizado 15/11/2025 08:34

Gonzalo Plata já estava fora da final da Libertadores, dia 29 de novembro, contra o Palmeiras, em Lima, no Peru, mas também desfalcará o Flamengo ou na Recopa ou na edição de 2026. Isso porque a Conmebol decidiu punir o atacante equatoriano em duas partidas, por causa da expulsão na semifinal contra o Racing.



Como o Rubro-Negro só tem mais uma partida na competição em 2025, Plate terá de cumprir o restante da pena na próxima competição da entidade. Ou seja, se não for campeão, na estreia do Rubro-Negro no próximo ano, mas se for, cumprirá no primeiro jogo da Recopa.



Plata não pegou apenas suspensão



Além dos dois jogos, o equatoriano também recebeu multa de 4 mil dólares (cerca de R$ 21,2 mil). Essa quantia que será descontada diretamente da premiação destinada ao Flamengo. Isso porque a entidade classificou a ação do jogador como conduta violenta.



Plata recebeu o cartão vermelho aos dez minutos do segundo tempo da partida de volta na Argentina, após acertar Marcos Rojo com a mão fora do lance da bola. Quem viu a agressão foi o auxiliar, que avisou ao árbitro Piero Maza. E o VAR confirmou a decisão de campo.



Com um a menos durante quase o segundo tempo, o Flamengo teve que segurar a pressão do Racing, para garantir o 0 a 0 e a vaga na final da Libertadores.



Terceira expulsão de Plata



Apesar de considerarem o lance de jogo, a diretoria rubro-negra e o técnico Filipe Luís cobraram internamente Gonzalo Plata. Afinal, ele foi expulso pela terceira vez em um espaço de dois meses.

Antes também deixou o campo mais cedo contra Estudiantes e São Paulo, prejudicando o time.