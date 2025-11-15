Filipe Luís ao lado de elenco do Flamengo: muitos desfalques contra o Sport - Adriano Fontes/Flamengo

Filipe Luís ao lado de elenco do Flamengo: muitos desfalques contra o SportAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 15/11/2025 11:32

Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto o Brasileirão e, enfim, terão o número exato de rodadas, com os jogos adiados que acontecerão neste sábado. Entretanto, os dois rivais entraram em campo remendados diante de tantos desfalques na Data Fifa de novembro.

Os desfalques do Flamengo



Para enfrentar o lanterna Sport, às 18h30 na Arena Pernambuco, o Rubro-Negro não poderá contar com 12 jogadores. Sete deles estão com suas respectivas seleções: Carrascal (Colômbia), Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai), Gonzalo Plata (Equador), Alex Sandro e Danilo (Brasil).



Outros cinco nomes estão no departamento médico: Léo Ortiz, De la Cruz, Jorginho, Allan e Pedro foram vetados pelo departamento médico.



Diante de tantas ausências, o técnico Filipe Luís se viu obrigado a relacionar 11 jovens revelados pela base rubro-negra, alguns já nos profissionais desde o início do ano. Um deles com certeza será titular, o zagueiro João Victor. Já Wallace Yan disputa posição com Everton Cebolinha no time.



Com isso, o Flamengo que for a campo terá quatro titulares indiscutíveis: Rossi, Léo Pereira, Pulgar e Luiz Araújo.

Os problemas do Palmeiras



Já o Verdão encara o clássico com o Santos às 21h, na Vila Belmiro, com a tendência de ter 11 desfalques, podendo ser 12. Isso porque Flaco López, que estava com a seleção argentina em Angola será relacionado, mas resta saber se comçará jogando ou no banco, poupado.



Além do atacante argentino, outros seis jogadores estão com suas seleções: Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez (Uruguai), Vitor Roque (Brasil).



Além dos também estão fora os suspensos Andreas Pereira e Allan. Já Lucas Evangelista, Weverton e Paulinho seguem lesionados.



As prováveis escalações dos dois líderes do Brasileirão



O Flamengo deve jogar com: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.



Já o Palmeiras deve ir a campo com: Carlos Miguel, Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Mauricio e Jefté; Felipe Anderson e Bruno Rodrigues (Flaco López).